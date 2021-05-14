Укрзализныця отправила новый поезд в первую поездку: он будет курсировать от Ковеля в Николаев
Укрзализныця отправила еще один новый летний поезд в первый рейс. Он будет курсировать от Ковеля в Николаев.
Источник:Укрзализныця
Новый транспорт назначили для жителей Волыни и Полесья. Он отправился 14 мая 2021 года.
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Как поезд будет курсировать
Теперь поезд №188П будет отправляться в 10:14 из Ковеля. В то же время будет прибывать в Николаев на следующий день в 10:13. Транспорт будет курсировать через такие станции:
- Луцк
- Ровно;
- Кривой Рог
- Херсон.
Отправляться обратно из Николаева поезд начнет с 15 мая 2021 года в 14:34. Прибытие в Ковель – в 13:36.
Представители Укрзализныци напомнили пассажирам, чтобы они придерживались в дороге масочного режима. А также – мыли руки и пользовались антисептиком, чтобы защитить от болезни себя и людей вокруг.
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Укрзализныця восстанавливает международные рейсы
- Уже с 1 июня 2021 года Укрзализныця возобновит международные рейсы.
- С тех пор поезда будут курсировать в Венгрию и Австрию.
- Продажу билетов на железнодорожные маршруты уже открыли.
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