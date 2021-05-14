УЗ відправила новий поїзд в першу поїздку: він курсуватиме від Ковеля до Миколаєва
Укрзалізниця відправила ще один новий літній поїзд в перший рейс. Він курсуватиме від Ковеля до Миколаєва.
Джерело:Укрзалізниця
Новий транспорт призначили для жителів Волині та Полісся. Він відправився 14 травня 2021 року.
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Як поїзд курсуватиме
Відтепер поїзд №188П відходитиме о 10:14 з Ковеля. Водночас прибуватиме у Миколаїв наступного дня о 10:13. Транспорт курсуватиме через такі станції:
- Луцьк;
- Рівне;
- Кривий Ріг;
- Херсон.
Відправлятися назад з Миколаєва поїзд почне від 15 травня 2021 року о 14:34. Прибуття до Ковеля – о 13:36.
Представники Укрзалізниці нагадали пасажирам, аби вони дотримувались в дорозі маскового режиму. А також – мили руки та користувались антисептиком, щоб захистити від хвороби себе та людей навколо.
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Укрзалізниця відновлює міжнародні рейси
- Вже з 1 червня 2021 року Укрзалізниця відновить міжнародні рейси.
- Відтоді поїзди курсуватимуть до Угорщини та Австрії.
- Продаж квитків на залізничні маршрути вже відкрили.
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