УЗ планирует модернизировать евроколею в Польшу по программе "Большая стройка"

На Львовщине Укрзализныця планирует модернизировать евроколею Госграница – Рава-Русская, что ведет к границе с Польшей. Ожидается, что работы начнут в следующем году в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Как сообщает Львовская ОГА, объект планируют реализовать в течение двух лет. Сотрудничество с польской железной дорогой по восстановлению пути планируют обсудить уже 15 февраля.

Протяженность пути от Госграницы до Равы-Русской – 8 км. Начинаем с разработки ПСД, которая может стоить 3-5 миллионов гривен. 1 миллион – средства местной общины. Остальные деньги мы аккумулируем из областного и государственного бюджета,

– отметил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

Колея не эксплуатируется еще с 2005 года и требует восстановления. На участке планируют отремонтировать пассажирское здание, модернизировать платформу, благоустроить пути, переезды и мосты. Общая стоимость модернизации евроколеи составит 100 млн гривен.

Будем вместе над этим работать. Соединение Рава-Русская – Варшава должно стать хорошим проектом. В течение трех часов из Равы-Русской можно добраться до Варшавы, а из Варшавы – до всего мира,

– сказал Президент правления "Еврорегион Расточье", глава города Томашув-Любельски (Республика Польша) Войцех Жуковский.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что до 2024 года в Украине планируют электрифицировать как минимум 500 км путей.