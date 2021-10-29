Пресс-служба УЗ напомнила: из-за перехода на зимнее время 31 октября 2021 года в 4 часа по киевскому времени украинцы переведут стрелки часов на час назад.
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Именно поэтому в билетах указали уже откорректированный график движения пассажирских и пригородных поездов.
Путешественникам, запланировавшим поездки на этот выходной день, а также тем, кто будет встречать на вокзале друзей или гостей, следует быть внимательными и вовремя привести в соответствие время своих часов,
– отметили в УЗ.
Кроме того, пассажиров заверили, что все изменения заранее согласовали с администрациями железных дорог соседних стран.
Заявление Стефанчука
- Спикер Руслан Стефанчук заявил, что стране следует вернуться к вопросу перевода часов.
- В частности, необходимо одобрить решение остаться на так называемом "зимнем" времени.
- По словам Стефанчука, в октябре Украина перейдет на зимнее время, тогда эту дискуссию снова следует начать.
- Вместе с тем, делать это следует в совокупности с решениями Европейского Союза. Там тоже высказываются за отказ от этих вопросов.