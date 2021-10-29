Пресслужба УЗ нагадала: через перехід на зимовий час 31 жовтня 2021 року о 4 годині за київським часом українці переведуть стрілки годинників на годину назад.

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Саме тому у квитках вказали вже відкоригований графік руху пасажирських та приміських поїздів.

Мандрівникам, які запланували поїздки на цей вихідний день, а також тим, хто зустрічатиме на вокзалі друзів або гостей, варто бути уважними та вчасно привести у відповідність час свого годинника,

– наголосили в УЗ.

Окрім того, пасажирів запевнили, що усі зміни заздалегідь узгодили з адміністраціями залізниць сусідніх країн.

Заява Стефанчука