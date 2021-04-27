Укрзализныця восстанавливает полноценное курсирование поездов дальнего сообщения, движение которых было временно ограничено из-за локдауна. Сейчас ограничения действуют только в одной области – Житомирской.

Несмотря на возобновление движения поездов, в Укрзализныце напомнили о важности соблюдать карантинные требования. Важно На Пасху Укрзализныця увеличит количество поездов на маршрутах Как пояснили в Укрзализныце, сейчас карантинные ограничения действуют только в Житомирской области. Там запрещена высадка и посадка пассажиров. Обратите внимание! С актуальной информацией относительно движения поездов и регионов, где действуют карантинные ограничения, можно ознакомиться здесь. Какая сейчас ситуация с COVID-19 в Житомирской области Житомир стал одним из первых городов, где существенно усилили карантинные ограничения. За прошедшие сутки, 26 апреля, в Житомирской области обнаружили 75 новых случаев коронавирус.

В то же время мэр Житомира Сергей Сухомлин заявив, что уже на этой неделе город выйдет из красной карантинной зоны. По его словам, эпидемическая ситуация улучшается.

А еще с 1 апреля ученики 1 – 4 классов в Житомире вернулись к очному обучению.