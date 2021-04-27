Укрзалізниця відновлює повноцінне курсування поїздів далекого сполучення, рух яких був тимчасово обмежений через локдаун. Наразі обмеження діють лише в одній області – Житомирській.

Попри відновлення руху поїздів, в Укрзалізниці нагадали про важливість дотримуватися карантинних вимог. Важливо На Великдень Укрзалізниця збільшить кількість поїздів на маршрутах Як пояснили в Укрзалізниці, наразі карантинні обмеження діють лише в Житомирській області. Там заборонена висадка та посадка пасажирів. Зверніть увагу! З актуальною інформацією щодо руху поїздів та регіонів, де діють карантинні обмеження, можна ознайомитися тут. Яка зараз ситуація з COVID-19 на Житомирщині Житомир став одним з перших міст, де суттєво посилили карантинні обмеження. Минулої доби, 26 квітня, на Житомирщині виявили 75 нових випадків коронавірусу.

Водночас Мер Житомира Сергій Сухомлин заявив, що вже цього тижня місто вийде з червоної карантинної зони. За його словами, епідемічна ситуація покращується кожного дня.

А ще з 1 квітня учні 1 – 4 класів у Житомирі повернулися до очного навчання.