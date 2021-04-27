Укрзалізниця відновлює повноцінний рух поїздів майже в усіх областях: є виключення
Укрзалізниця відновлює повноцінне курсування поїздів далекого сполучення, рух яких був тимчасово обмежений через локдаун. Наразі обмеження діють лише в одній області – Житомирській.
Джерело:Укрзалізниця
Попри відновлення руху поїздів, в Укрзалізниці нагадали про важливість дотримуватися карантинних вимог.
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Як пояснили в Укрзалізниці, наразі карантинні обмеження діють лише в Житомирській області. Там заборонена висадка та посадка пасажирів.
Яка зараз ситуація з COVID-19 на Житомирщині
- Житомир став одним з перших міст, де суттєво посилили карантинні обмеження. Минулої доби, 26 квітня, на Житомирщині виявили 75 нових випадків коронавірусу.
- Водночас Мер Житомира Сергій Сухомлин заявив, що вже цього тижня місто вийде з червоної карантинної зони. За його словами, епідемічна ситуація покращується кожного дня.
- А ще з 1 квітня учні 1 – 4 класів у Житомирі повернулися до очного навчання.
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