Узбекистан и Казахстан "отшили" Россию с ее газом: Фейгин объяснил их мотивы

10 декабря состоялся Евразийский энергетический саммит, на котором присутствовал кремлевский диктатор Владимир Путин. Речь шла о новом газовом союзе Казахстана, Узбекистана и России.

Казахстан точно на это не пойдет, ведь его главные партнеры – Китай, Нидерланды, Великобритания и частично США, параллельно отношения с Турцией. Что касается Узбекистана – он давно под американским влиянием и контролем. Об этом 24 канала сказал российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин.

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Никакого союза с Россией не будет

Правозащитник отмечает, что сейчас Ташкент – один из главных союзов Центральной Азии, США и вообще Запада. Он закрывает глаза на авторитаризм и преследование нацменьшинств, каракалпаков, в частности.

Все почему? Потому что Узбекистан паразитирует на теме: "Если не мы, не наш националистический авторитарный режим – придут исламисты". Кстати, это не лишено оснований,

– отмечает Фейгин.

Он объясняет, что Узбекистан – особая территория, способствующая тому, чтобы именно там реализовался какой-то "план халифата". В Казахстане такого влияния меньше.

"Честно говоря, в казахах сложно увидеть крепкую исламскую нацию. А в Узбекистане перспектива радикального ислама очень существенна", – считает

Как отмечает политик, благодаря этой угрозе Узбекистан смог наладить отношения – стал членом ОДКБ, в СНГ он находился абсолютно ритуально.

Узбекистан всегда имел привилегии, говорит Фейгин, в Центральной Азии это была главная республика. Сейчас это проамериканская территория, очень тесно связанная с Вашингтоном и его интересами.

Узбекистан не станет союзником Москвы. Он будет придерживаться политес, изображать доброжелательность. Но стратегически в Азии Узбекистан является главным союзником Запада,

– уверяет Марк Фейгин.

Оппозиционный политик убежден, что никакого газового союза с участием Узбекистана не будет. Если говорить о Казахстане, добавляет политик, то он сам является источником производства энергетических ресурсов.

"Зачем ему помогать Москве преодолевать санкции? У Турции этого нет, у нее интерес посредника. А Казахстан ищет пути и рынки без участия России, чтобы заместить то, что она поставляла в Европу и Азию. Да, они гораздо скромнее. Однако помогать России у Казахстана нет никакого резона", – резюмировал Марк Фейгин.

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