Узбекистан и Казахстан "отшили" Россию с ее газом: Фейгин объяснил их мотивы
10 декабря состоялся Евразийский энергетический саммит, на котором присутствовал кремлевский диктатор Владимир Путин. Речь шла о новом газовом союзе Казахстана, Узбекистана и России.
Казахстан точно на это не пойдет, ведь его главные партнеры – Китай, Нидерланды, Великобритания и частично США, параллельно отношения с Турцией. Что касается Узбекистана – он давно под американским влиянием и контролем. Об этом 24 канала сказал российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин.
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Никакого союза с Россией не будет
Правозащитник отмечает, что сейчас Ташкент – один из главных союзов Центральной Азии, США и вообще Запада. Он закрывает глаза на авторитаризм и преследование нацменьшинств, каракалпаков, в частности.
Все почему? Потому что Узбекистан паразитирует на теме: "Если не мы, не наш националистический авторитарный режим – придут исламисты". Кстати, это не лишено оснований,
– отмечает Фейгин.
Он объясняет, что Узбекистан – особая территория, способствующая тому, чтобы именно там реализовался какой-то "план халифата". В Казахстане такого влияния меньше.
"Честно говоря, в казахах сложно увидеть крепкую исламскую нацию. А в Узбекистане перспектива радикального ислама очень существенна", – считает
Как отмечает политик, благодаря этой угрозе Узбекистан смог наладить отношения – стал членом ОДКБ, в СНГ он находился абсолютно ритуально.
Узбекистан всегда имел привилегии, говорит Фейгин, в Центральной Азии это была главная республика. Сейчас это проамериканская территория, очень тесно связанная с Вашингтоном и его интересами.
Узбекистан не станет союзником Москвы. Он будет придерживаться политес, изображать доброжелательность. Но стратегически в Азии Узбекистан является главным союзником Запада,
– уверяет Марк Фейгин.
Оппозиционный политик убежден, что никакого газового союза с участием Узбекистана не будет. Если говорить о Казахстане, добавляет политик, то он сам является источником производства энергетических ресурсов.
"Зачем ему помогать Москве преодолевать санкции? У Турции этого нет, у нее интерес посредника. А Казахстан ищет пути и рынки без участия России, чтобы заместить то, что она поставляла в Европу и Азию. Да, они гораздо скромнее. Однако помогать России у Казахстана нет никакого резона", – резюмировал Марк Фейгин.
Станет ли Казахстан публичным противником России
- В Казахстане прошли президентские выборы, на которых действующий глава страны Касим-Жомарт Токаев ожидаемо получил 85,52%. В своих первых заявлениях после выборов он пообещал реформировать Казахстан. По мнению политолога Андрея Вигиринского, в отношении России новоизбранный президент будет сохранять многовекторную политику.
- Эта многовекторность выражается в диверсификации экономики Казахстана. Токаеву не нужно делать выбор или торговать с Россией, со странами Запада или с Китаем.
- Вигиринский отметил, что Токаев в своей публичной риторике никогда не будет противником Путина. Казахстан и Россию связывает протяженная граница, объединяющая две страны, а также членство Казахстана в ОДКБ.
- Кроме того, Казахстан не сможет разорвать отношения с Россией еще и потому, что подавляющее количество вооружения поступает в страну именно из Российской Федерации.
- В то же время Казахстан рассматривается как один из ключевых маршрутов поставок товаров между Востоком и глобальным Западом в пределах одного пути проекта Китая. Логистическое расположение страны позволяет ему быть равноудаленным и одновременно равноприближенным и к Европе, и к Китаю в пределах континента.