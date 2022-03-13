Узбекский блоггер красноречиво объяснил подписчикам разницу между россиянами и украинцами

Тикток-блогер с никнеймом level_nosistem решил объяснить своим подписчикам разницу между украинцами и россиянами. В частности, он объяснил, почему наши народы никогда не будут братскими.

В своем видео он высказался о том, почему украинцы не считают россиян братским народом. Блогер сначала искренне удивился, ведь для него мы были очень похожи.

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У россиян каждый сам за себя

Блогер признается, что теперь он все понял. Украинцы не могут считать братом россиянина, который спокойно шугает женщин и мужчин. Чьих-то мать и отца. Он отметил, что у россиян вообще отсутствует понятие братские узы. У них – каждый сам за себя. Каждый просто исполняет волю диктатора.

В то же время украинцы, подчеркивает он, совсем другие. Они будут воевать, ведь убили чьего-то ребенка, убили гражданского.

И пусть они даже не знакомы и никогда не были бы знакомы, все равно, для них умер родственник. Умер украинец. Поэтому они возьмут оружие и будут воевать,

– подчеркнул блогер.

В этом, отмечает он, – радикальная разница между украинцами и россиянами.

Смотрите объяснение узбекского блогера на видео:

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