Автором щемящей иллюстрации стала художница Маша Фоя. До начала полномасштабного вторжения она проживала в Киеве, а сейчас перебралась на Запад.

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"Ужас Мариуполя" должен увидеть весь мир

В комментарии Guardian Weekly художница призналась, что не может оставаться в стороне ужасов, которые происходят в Украине из-за российского нашествия.

Каждый раз, когда я слышу новые преступления против своего народа, часть меня исчезает. Каждый раз я думаю, что российские оккупанты не могут совершать более позорных поступков, но потом наступает утро, и я узнаю еще более отвратительные вещи,

– подчеркнула Маша Фоя.

Особенно болит история украинского Мариуполя, уже 5 недель в осаде захватчиков. Жители города-мученика оказались в настоящем аду и нуждаются в немедленной эвакуации.

То, что они сделали с Мариуполем… У меня нет слов. Это просто истребление мирных жителей, это нельзя простить. И этот ужас происходит в 21 веке. Но я все равно не сдаюсь, и все мы верим в свою победу, верим в силу нашей страны!

– подытожила украинская иллюстраторка.

Несмотря на гуманитарную катастрофу и разрушение инфраструктуры, Мариуполь героически отбивает нападения значительно превосходящих сил росармии . О страданиях мирных жителей и подвигах отважных военных должен знать весь мир.

Обложка апрельского Guardian Weekly

О военных преступлениях России в Мариуполе свидетельствуют видео самих оккупантов . Те показали, как российский танк прямой наводкой расстреливал жилые дома украинского города .