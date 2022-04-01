Авторкою щемливої ілюстрації стала художниця Маша Фоя. До початку повномасштабного вторгнення вона проживала у Києві, а зараз перебралася на Захід України.

До теми 2 тижні пекла: юна жителька Маріуполя показала відео страхіть, які вона пережила

"Жах Маріуполя" має побачити весь світ

У коментарі Guardian Weekly художниця зізналася, що не може залишатись осторонь страхіть, які відбуваються в Україні через російську навалу.

Щоразу, коли я чую про нові злочини проти свого народу, частина мене зникає. Щоразу я думаю, що російські окупанти не можуть робити більш ганебних вчинків, але потім настає ранок, і я дізнаюся про ще огидніші речі,

– наголосила Маша Фоя.

Особливо болить історія українського Маріуполя, який уже 5 тижнів в облозі загарбників. Мешканці міста-мученика опинилися в справжньому пеклі та потребують негайної евакуації.

Те, що вони зробили з Маріуполем… У мене просто немає слів. Це просто винищення мирних мешканців, це не можна пробачити. І цей жах відбувається у 21 столітті. Але я все одно не здаюся, і всі ми віримо у свою перемогу, віримо у силу нашої країни!

– підсумувала українська ілюстраторка.

Попри гуманітарну катастрофу та нищівні руйнування інфраструктури, Маріуполь героїчно відбиває напади значно переважаючих сил росармії. Про страждання мирних жителів та подвиги відважних військових має знати весь світ.

Обкладинка квітневого Guardian Weekly

Про воєнні злочини Росії у Маріуполі свідчать відео самих окупантів. Ті показали, як російський танк прямим наведенням розстрілював житлові будинки українського міста.

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