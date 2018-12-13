Ужасная авария с поездом в Турции: известна предварительная причина катастрофы

Причиной аварии в Турции стало то, что скоростной поезд столкнулся с маневровым локомотивом. Министерство транспорта и инфраструктуры Турции.

Об этом сообщает Министерство транспорта и инфраструктуры Турции, говорится на сайте канала NTV.

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Скоростной поезд следовал по маршруту Анкара – Конья. Маневровый локомотив, с которым он столкнулся, двигался на одном пути с поездом. В результате аварии опрокинулись несколько вагонов, в частности, два вагона столкнулись с надземным пешеходным переходом.

По меньшей мере четыре человека погибли, также сообщается о большом количестве пострадавших. Речь идет о 43 людях, впрочем, точных цифр пока нет.



В результате аварии опрокинулись несколько вагонов / haberturk.com



На месте происшествия работают экстренные службы / haberturk.com

Видео последствий столкновения поезда с локомотивом в Турции