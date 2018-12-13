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      Ужасная авария с поездом в Турции: известна предварительная причина катастрофы

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      Авария с поездом в Турции
      Авария с поездом в Турции / haberturk.com

      Причиной аварии в Турции стало то, что скоростной поезд столкнулся с маневровым локомотивом. Министерство транспорта и инфраструктуры Турции.

      Об этом сообщает Министерство транспорта и инфраструктуры Турции, говорится на сайте канала NTV.

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      Скоростной поезд следовал по маршруту Анкара – Конья. Маневровый локомотив, с которым он столкнулся, двигался на одном пути с поездом. В результате аварии опрокинулись несколько вагонов, в частности, два вагона столкнулись с надземным пешеходным переходом.

      По меньшей мере четыре человека погибли, также сообщается о большом количестве пострадавших. Речь идет о 43 людях, впрочем, точных цифр пока нет.

      аварія з поїздом у туреччині
      В результате аварии опрокинулись несколько вагонов / haberturk.com

      аварія з поїздом у туреччині
      На месте происшествия работают экстренные службы / haberturk.com

      Видео последствий столкновения поезда с локомотивом в Турции

       

      Теги: Чрезвычайное происшествие Аварии и ДТП Жертвы Новости Турции
      Источник: 24 Канал
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