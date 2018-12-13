Жахлива аварія з поїздом у Туреччині: відома попередня причина катастрофи
Причиною аварії у Туреччині стало те, що швидкісний поїзд зіткнувся з маневровим локомотивом. Міністерство транспорту та інфраструктури Туреччини
Про це повідомляє Міністерство транспорту та інфраструктури Туреччини, йдеться на сайті каналу NTV.
Читайте також: У Туреччині два потяги зіткнулися у жахливій аварії, є загиблі: моторошні фото, відео
Швидкісний поїзд слідував за маршрутом Анкара — Конья. Маневровий локомотив, з яким він зіткнувся, рухався на одному шляху з потягом. Внаслідок аварії перекинулися декілька вагонів, зокрема, два вагона зіткнулися з надземним пішохідним переходом.
Щонайменше чотири людини загинули, також повідомляється про велику кількість постраждалих. Йдеться про 43 осіб, втім, точних цифр наразі немає.
Внаслідок аварії перекинулися декілька вагонів/ haberturk.com
На місці події працюють екстрені служби/ haberturk.com
Відео наслідків зіткнення поїзда з локомотивом у Туреччині