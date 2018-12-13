У Туреччині два потяги зіткнулися у жахливій аварії, є загиблі: моторошні фото, відео
У Туреччині в Анкарі сталася жахлива аварія на залізниці – зіткнулись два пасажирських потяги. Експрес, який прямував з Анкари до Коньї, протаранив приміський поїзд.
Про це повідомив телеканал Haberturk.
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За інформацією, приблизно два вагони зійшли з рейок на швидкості і перекинулися. Щонайменше чотири людини загинули, також повідомляється про велику кількість постраждалих. Втім, точних цифр наразі немає.
Автівки швидкої розвозять пасажирів у найближчі лікарні. На місці працюють екстрені служби. Туди ж терміново виїхав губернатор Анкари. Всі деталі аварії наразі з'ясовуються.
Зіткнення потягів у Туреччині/ haberturk.com
Щонайменше два вагони зійшли з рейок/ haberturk.com
Відомо про чотирьох загиблих/ haberturk.com
ЗМІ повідомляють про багатьох постраждалих/ haberturk.com
До місця трагедії виїхали екстрені служби/ haberturk.com
Відео наслідків зіткнення двох поїздів у Туреччині