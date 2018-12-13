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      У Туреччині два потяги зіткнулися у жахливій аварії, є загиблі: моторошні фото, відео

      426 Читать новость на русском
      У Туреччині зіткнулися два пасажирських потяги
      У Туреччині зіткнулися два пасажирських потяги / haberturk.com

      У Туреччині в Анкарі сталася жахлива аварія на залізниці – зіткнулись два пасажирських потяги. Експрес, який прямував з Анкари до Коньї, протаранив приміський поїзд.

      Про це повідомив телеканал Haberturk.

      Читайте також: Жахлива аварія з поїздом у Туреччині: відома попередня причина катастрофи

      За інформацією, приблизно два вагони зійшли з рейок на швидкості і перекинулися. Щонайменше чотири людини загинули, також повідомляється про велику кількість постраждалих. Втім, точних цифр наразі немає.

      Автівки швидкої розвозять пасажирів у найближчі лікарні. На місці працюють екстрені служби. Туди ж терміново виїхав губернатор Анкари. Всі деталі аварії наразі з'ясовуються.

      у туреччині зіткнулися потяги
      Зіткнення потягів у Туреччині/ haberturk.com

      у туреччині зіткнулися потяги
      Щонайменше два вагони зійшли з рейок/ haberturk.com

      потяги зіткнулися у тереччині
      Відомо про чотирьох загиблих/ haberturk.com

      потяги зіткнулися у туреччині
      ЗМІ повідомляють про багатьох постраждалих/ haberturk.com

      у туреччині зіткнулися потяги
      До місця трагедії виїхали екстрені служби/ haberturk.com

      Відео наслідків зіткнення двох поїздів у Туреччині

       

      Теги: Аварії та ДТП Жертви Новини Туреччини Надзвичайні ситуації
      Джерело: 24 Канал
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