Ужасная авиакатастрофа в США: самолет врезался в дом

В американском штате Калифорния легкомоторный самолет врезался в здание близ города Санта Пола, два человека погибли.

Об этом сообщает ABC News.

Самолет упал меньше чем в километре от аэропорта этого населенного пункта. Была ясная и солнечная погода.

Читайте также: Во Франции самолет упал на автостраду: фото и видео с места катастрофы

Как сообщает NBC со ссылкой на пожарных, самолет упал на склад. Погибшими были только те, кто находился борту самолета.

В Федеральной авиационной администрации сообщили, что разбившийся самолет был двухместный Van's RV-6. Во время падения он загорелся, отметили в ведомстве.

Причина аварии пока неизвестна.