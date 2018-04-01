Ужасная авиакатастрофа в США: самолет врезался в дом
В американском штате Калифорния легкомоторный самолет врезался в здание близ города Санта Пола, два человека погибли.
Об этом сообщает ABC News.
Самолет упал меньше чем в километре от аэропорта этого населенного пункта. Была ясная и солнечная погода.
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Как сообщает NBC со ссылкой на пожарных, самолет упал на склад. Погибшими были только те, кто находился борту самолета.
В Федеральной авиационной администрации сообщили, что разбившийся самолет был двухместный Van's RV-6. Во время падения он загорелся, отметили в ведомстве.
Причина аварии пока неизвестна.
Источник: 24 Канал
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