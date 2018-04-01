Жахлива авіакатастрофа у США: літак врізався у будинок
В американському штаті Каліфорнія легкомоторний літак врізався в будівлю поблизу міста Санта Пола, двоє людей загинули.
Про це повідомляє ABC News.
Літак впав менше ніж за кілометр від аеропорту цього населеного пункту. Була ясна і сонячна погода.
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Як повідомляє NBC з посиланням на пожежників, літак упав на склад. Загиблими були тільки ті, хто знаходився борту літака.
У Федеральній авіаційній адміністрації повідомили, що літак, який розбився, був двомісний Van's RV-6. Під час падіння він загорівся, зазначили у відомстві.
Причина аварії поки невідома.
Джерело: 24 Канал
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