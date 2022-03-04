Ужасные последствия авиаударов по Фастовщине: погибли 3 ребенка

Россияне безжалостно обстреляли село Мархаловка Фастовского района Киевской области. Загорелось 8 домов мирных жителей.

Обстрелы начались около 15:24. Спасатели извлекли из-под завалов двоих детей.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Погибли 5 человек

По состоянию на 16:55 пожары ликвидировали. В результате обстрела погибли 5 человек, из них – 3 детей. Еще одна женщина предположительно находится под завалами.

Спасатели продолжают работать. Привлекли 14 чрезвычайников и 3 единицы техники ГСЧС.

Ужасные последствия обстрелов / Фото ГСЧС