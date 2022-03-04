Ужасные последствия авиаударов по Фастовщине: погибли 3 ребенка
4 марта 2022 , 17:23Читати новину українською
Источник:ГСЧС
Россияне безжалостно обстреляли село Мархаловка Фастовского района Киевской области. Загорелось 8 домов мирных жителей.
Обстрелы начались около 15:24. Спасатели извлекли из-под завалов двоих детей.
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Погибли 5 человек
По состоянию на 16:55 пожары ликвидировали. В результате обстрела погибли 5 человек, из них – 3 детей. Еще одна женщина предположительно находится под завалами.
Спасатели продолжают работать. Привлекли 14 чрезвычайников и 3 единицы техники ГСЧС.
Ужасные последствия обстрелов / Фото ГСЧС