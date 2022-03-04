Обстріли почались близько 15:24. Рятувальники дістали з-під завалів двох дітей.
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Загинули 5 людей
Станом 16:55 пожежі ліквідували. Внаслідок обстрілу загинуло 5 осіб, з них – 3 дітей. Ще одна жінка, ймовірно, перебуває під завалами.
Рятувальники продовжують працювати. Залучили 14 надзвичайників та 3 одиниці техніки ДСНС.
Жахливі наслідки обстрілів / Фото ДСНС
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