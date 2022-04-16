Ужасные последствия обстрелов жилых кварталов в Николаеве

В субботу, 16 апреля, российские оккупанты в очередной раз открыли огонь по Николаеву. На этот раз целью врага стали жилые кварталы города.

Жуткие кадры с места событий обнародовали журналисты. На фотографиях можно увидеть разрушенные дома.

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Вражеские ракеты попали прямо по жилому массиву. На фото – разбомбленные дома с выбитыми окнами, разрушенная детская площадка.

Добавим, что в Николаевской области за прошедшие сутки войска России нанесли удары из реактивных систем залпового огня по гражданским объектам. По предварительным данным, погибли 5 человек и еще 15 ранены. Утром 16 апреля в Николаеве был обстрелян инфраструктурный объект. Все детали уточняются.

Последствия российского обстрела Николаева / Фото Суспільне Миколаїв

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