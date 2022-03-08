Ужасный авиаудар по дому на Житомирщине: погибли 5 человек, из них 2 детей
Источник:ГСЧС
Вечером 8 марта оккупанты нанесли мощный авиаудар по Житомирщине. Погибли 5 мирных людей, среди которых двое ни в чем не повинных деток.
Россияне ударили в 20.50 по городу Малин Житомирской области.
Важно Оккупанты совершили авиаудар по Житомиру – одно здание полностью уничтожено
Детям не было и года
На улице Вокзальной разрушили 7 частных одноэтажных домов. Погибшие детишки были с 2021 года рождения, то есть, вероятно, им не исполнилось даже год.
Людей еще ищут
Поисково-спасательные работы продолжаются. От ГСЧС привлекли 11 человек и 2 единицы техники. В сети показали фото разбитых от снарядов домов.
Дома в Малине / Фото ДСНС
Спасатели проводят поиски / Фото ГСЧС
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