Уже 109 детей погибли из-за вооруженной агрессии России в Украине

В результате вооруженной агрессии России по состоянию на 18 марта погибли 109 детей. Кроме того, более 130 получили ранения.

В Офисе генпрокурора отметили, что эти данные не окончательны из-за отсутствия возможности осмотра мест происшествия, где ведутся активные боевые действия и на временно оккупированных территориях.

Читайте также Хочу, чтобы весь мир видел, что происходит в Украине – мужчина, в семью которого попал снаряд

Россияне убили более 100 украинских детей

По состоянию на утро 18 марта жертвами войны, которую россияне ведут против украинцев, стали уже 109 детей, еще более 130 ранены. Больше всего детей пострадали от вооруженной агрессии России в следующих областях:

Киевской – 55,

Харьковской – 34,

Донецкой – 26,

Черниговской – 29,

Николаевской – 20,

Житомирской – 15,

Сумской – 14,

Херсонской – 14.

Оккупанты разрушают и учебные заведения

В результате бомбардировок и обстрелов повреждены более 439 учебных заведений, 63 из них – полностью разрушены. Больше всего пострадали заведения в следующих областях:

Донецкой – 126,

Харьковской – 77,

Николаевской – 39,

Сумской – 32,

Киевской – 41,

Херсонской – 21,

городе Киеве – 35.

В Офисе генпрокурора также напомнили, что 17 марта, примерно в 02:00, захватчики произвели артиллерийский обстрел поселка Золочев Харьковской области. В результате пострадала семья. Мать погибла на месте, прикрывая собой свою 4-летнюю дочь. Отец и ребенок получили телесные повреждения.

Обратите внимание – истории убийства гражданских россиян: смотрите видео