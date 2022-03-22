Уже 117 детей погибли в результате масштабного нападения России, – Офис генпрокурора
Источник:Офис генпрокурора
Российские орки продолжают убивать мирных жителей Украины, в том числе детей. С начала войны погибли уже 117 малышей.
Более 150 детей ранены. Оккупанты расстреливают автобусы с малышами и сбрасывают бомбы на школы и детсады.
Важно Оккупанты незаконно вывезли на территорию Россию 2389 детей, – МИД
Больше всего детей пострадали:
- в Киевской области – 58,
- Харьковской – 40,
- Черниговской – 31,
- Донецкой – 30,
- Николаевский – 24,
- Киеве – 16,
- Житомирской – 15,
- Херсонской – 15,
- Сумской – 14.
Оккупанты расстреливают семьи
В Харьковской области российский танк расстрелял авто, где ехала семья с двумя детьми. Семья кричала, что они гражданские, размахивая белым флагом. Однако орки не считались, родители и 9-летняя девочка погибли, 17-летний парень получил ранения.
В селе Константиновка Николаевской области на территории СО "Южный Буг" под завалами домов обнаружили обгоревшие тела 3 человек, среди которых 7-летний ребенок.
21 марта россияне обстреляли эвакуационные автобусы с детьми из Мариуполя, 4 ребенка отвезли в больницы. Трое малышей попали под обстрел в Пологовском районе Запорожской области, еще один ребенок – в Каменском. Двое из них – в тяжелом состоянии.
Повреждено более 500 учебных заведений
В результате бомбардировок и обстрелов орки повредили 548 учебных заведений, 72 из которых уже разрушены полностью. Больше всего – в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и в Киеве.
К сожалению, цифры не окончательны
Эти данные не окончательны. Пока нет возможности осмотреть места обстрела, где ведутся активные боевые действия и на временно оккупированных территориях.
Важно – Оккупанты атаковали мирный митинг в Херсоне: