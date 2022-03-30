Уже 14 погибших в результате обстрела Николаевской ОВА

Российские оккупанты во вторник, 29 марта, нанесли ракетный удар по зданию Николаевской ОВА, в результате обстрела погибли 14 человек.

На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы. Спасатели работают посменно. На месте находятся 8 единиц техники и 38 сотрудников ГСЧС.

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Под завалами здания обнаружили тела 13 погибших. Еще один человек скончался в реанимации в больнице скорой медицинской помощи. Таким образом, число погибших в результате ракетного удара по зданию Николаевской ОВА возросло до 14.

Еще 36 человек пострадали. Часть из них спасатели достали из-под завалов.

Смотрите видео попадания ракеты в здание Николаевской ОВА