Уже 140 тысяч украинцев вернулись домой с начала войны

В то время как во всем мире готовы принимать украинских беженцев, которые убегают от войны, десятки тысяч украинцев возвращаются, чтобы бороться с оккупантами.

Соответствующие данные обнародовала Государственная пограничная служба. С начала нападения России на Украину уже вернулось более 140 тысяч украинцев. Из них 80% – мужчины.

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Напомним, что мужчины в возрасте от 18 до 60 лет сейчас не могут уезжать из Украины. То есть эти мужчины, которые уже были за границей, решили вернуться и защищать Украину, зная, что у них не будет возможность выехать за границу до завершения войны.

Пересечение границы: данные

Только западный участок государственной границы Украины пересекли более 1 миллиона 50 тысяч человек с начала российской агрессии:

выехали более 900 тысяч человек (около 764 тысяч украинцев и около 137 тысяч иностранцев),

приехали 143 тысяч украинцев.

Также границу пересекли 2450 автомобилей с гуманитарной помощью из-за границы.

Иностранцы также приезжают в Украину

Важно, что не только украинцы готовы защищать свою Родину. Украина получила уже около 20 тысяч заявок от иностранцев из 52 стран мира, готовых сражаться вместе с украинцами против оккупантов в рядах Интернационального легиона. Некоторые из них уже прибыли в Украину. Сегодня, 6 марта, прибыли морские пехотинцы из Великобритании.

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