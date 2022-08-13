Пентагон оценил потери россиян в "Саках", уничтожены враги на Юге: основное за 171 день войны

Украинские защитники и защитницы продолжают давать отпор российским оккупантам. Герои ВСУ наносят врагу колоссальные потери.

Еще один день приближает Украину к победе. 24 канал собрал самую главную информацию о ситуации на фронте.

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05:52 В Минобороны Великобритании озвучили последствия взрывов на аэродроме "Саки" в Новофедоровке. В ведомстве отметили, что это негативно отразилось на состоянии черноморского флота страны-агрессорки. Боеспособность последнего существенно снизилась.

04:49 Вскоре может пройти встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина. Как рассказывают журналисты, она будет первой на уровне президентов.

04:46 Жена командира "Рэдиса" Екатерина Прокопенко в интервью 24 каналу прокомментировала теракт в Еленовке. Она подчеркнула, что российские захватчики продолжают зачищать следы. Сами тела погибших враг вывозит в неизвестном направлении. Между тем, международные организации не делают ничего, чтобы получить правдивую информацию о преступных действиях оккупантов.

03:42 В ОК "Юг" рассказали, какими были прошедшие сутки в регионе. В ведомстве отметили, что российские бойцы пытались изо всех сил атаковать как с танков, так и авиации позиции ВСУ. В то же время не обошлось и без потерь врага:

46 кафиров;

15 единиц бронированной, инженерной и автомобильной техники.

01:51 Во многих областях Украины раздались воздушные тревоги. В Харькове и Днепре услышали взрывы.

01:28 Украинские военные попали в автомобильный мост дамбы Новой Каховки. Объект, которым сейчас активно пользуется враг, выведен из строя. В ВСУ уже подтвердили, что ответная атака – дело рук наших защитников, направленное на нарушение логистики кафиров.

00:37 В Киевской области в лесу нашли тело расстрелянного российскими военными украинца. Его обнаружили у обочины дороги Блиставица – Здвижовка. По предварительным данным, жертвой неприятеля стал 58-летний Олег Кончаковский.

00:07 Аналитики в Пентагоне оценили потери россиян от взрывов на аэродроме "Саки" в Новофедоровке. Речь идет об истребителях, истребителях-бомбардировщиках, самолетах-разведчиках, а также о нескольких складах боеприпасов.