Уже 17300 россиян уничтожили ВСУ: свежие данные о потерях врага

Украинская армия продолжает наносить сокрушительные потери российским оккупантам. На 30 марта уже удалось уничтожить 17300 врагов.

Кроме этого, захватчики на украинской земле успешно потеряли 605 танков. А боевых бронированных машин – 1723 год.

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Что еще потерял враг

Конечно, на этом ВСУ не остановились, и оккупанты продолжают терять вооружение и прочее. В частности:

305 артиллерийских систем;

96 РСЗО;

54 ПВО;

131 самолет;

131 вертолет;

81 БПЛА оперативно-тактического уровня;

1184 единицы автомобильной техники;

7 кораблей/катеров;

75 цистерн с ГСМ;

21 единица специальной техники;

4 пусковые установки ОТРК/ТРК.

В Генштабе объясняют, что данные уточняются. Ведь считать сложно из-за высокой интенсивности боев.

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