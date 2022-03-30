Уже 17300 россиян уничтожили ВСУ: свежие данные о потерях врага

30 марта 2022 , 10:27
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Источник:

Генштаб ВСУ

Украинская армия продолжает наносить сокрушительные потери российским оккупантам. На 30 марта уже удалось уничтожить 17300 врагов.

Кроме этого, захватчики на украинской земле успешно потеряли 605 танков. А боевых бронированных машин – 1723 год.

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Что еще потерял враг

Конечно, на этом ВСУ не остановились, и оккупанты продолжают терять вооружение и прочее. В частности:

  • 305 артиллерийских систем;
  • 96 РСЗО;
  • 54 ПВО;
  • 131 самолет;
  • 131 вертолет;
  • 81 БПЛА оперативно-тактического уровня;
  • 1184 единицы автомобильной техники;
  • 7 кораблей/катеров;
  • 75 цистерн с ГСМ;
  • 21 единица специальной техники; 
  • 4 пусковые установки ОТРК/ТРК.

В Генштабе объясняют, что данные уточняются. Ведь считать сложно из-за высокой интенсивности боев. 

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Автор: Оксана Княжик