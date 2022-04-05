Уже 18 500 ликвидированных оккупантов и полно техники: свежие потери захватчиков в войне
5 апреля 2022 , 09:01Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
С начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла 18 500 своих солдат. Кроме того, страна-агрессор лишилась тысячи единиц техники.
Так, Генштаб обнародовал свежие данные о потерях захватчиков.
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Потери россиян
- Личного состава – около 18 500 человек,
- танков – 676,
- боевых бронированных машин – 1858,
- артиллерийских систем – 332,
- РСЗО – 107,
- средства ПВО – 55,
- самолетов – 150,
- вертолетов – 134,
- автомобильной техники – 1322,
- корабли /катера – 7,
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 94,
- Специальная техника – 25,
- Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Данные еще уточняются, поскольку подсчет осложняется высокой интенсивностью боев.
Потери россиян / Фото Генштаба ВСУ
Как прошла ночь в областях Украины 5 апреля: