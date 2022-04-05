Уже 18 500 ликвидированных оккупантов и полно техники: свежие потери захватчиков в войне

5 апреля 2022 , 09:01
Читати новину українською

Источник:

Генштаб ВСУ

С начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла 18 500 своих солдат. Кроме того, страна-агрессор лишилась тысячи единиц техники.

Так, Генштаб обнародовал свежие данные о потерях захватчиков.

Важно Доказательства преступлений в Буче, обстрел врагом зоны ООС: основное за 41 день войны

Потери россиян

  • Личного состава – около 18 500 человек,
  • танков – 676,
  • боевых бронированных машин – 1858,
  • артиллерийских систем – 332,
  • РСЗО – 107,
  • средства ПВО – 55,
  • самолетов – 150,
  • вертолетов – 134,
  • автомобильной техники – 1322,
  • корабли /катера – 7,
  • цистерн с ГСМ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 94,
  • Специальная техника – 25,
  • Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Данные еще уточняются, поскольку подсчет осложняется высокой интенсивностью боев.

Потери россиян / Фото Генштаба ВСУ

Как прошла ночь в областях Украины 5 апреля:

 

Автор: Ольга Музика