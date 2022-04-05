Так, Генштаб оприлюднив свіжі дані про втрати загарбників.
Важливо Ворог сконцентрувався на Донбасі, успішна робота ППО: основне за 41 день війни
Втрати росіян
- Особового складу – близько 18500 осіб,
- танків – 676,
- бойових броньованих машин – 1858,
- артилерійських систем – 332,
- РСЗВ – 107,
- засоби ППО – 55,
- літаків – 150,
- гелікоптерів – 134,
- автомобільної техніки – 1322,
- кораблі /катери – 7,
- цистерн з ПММ – 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 94,
- Спеціальна техніка – 25,
- Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.
Дані ще уточнюють, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю боїв.
Втрати росіян / Фото Генштабу ЗСУ
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