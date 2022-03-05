Уже 9 дней 4 часа 2 минуты Украина защищает мир, – Резников

В Украине длится 10-й день сопротивления российским оркам. Наше государство защищает мужество Вооруженных сил, гвардейцев, пограничников, спасателей, бойцов других силовых структур, всех героически обороняющихся украинцев.

Благодаря всему украинскому народу планы кремля за 2 суток покорить украинцев, захватить большие города, сместить руководство государства и присоединить Украину – потерпели крах. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

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"9 дней 4 часа 2 минуты Украина защищает мир", – подчеркнул министр.

Украина дает мощный отпор

"Да, враг продвинулся на отдельных направлениях, но контролирует лишь небольшую территорию. Наши защитники и защитницы дают мощный отпор и вытесняют оккупантов", - заметил Резников.

Он также отметил, что из-за снижения темпов наступления и сопротивления украинцев Россия меняет тактику.

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