Завдяки всьому українському народу плани кремля за 2 доби підкорити українців, захопити великі міста, змістити керівництво держави та приєднати Україну – зазнали краху. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

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"9 днів 4 години 2 хвилини Україна захищає світ", – підкреслив міністр.

Україна дає потужну відсіч

"Так, ворог просунувся на окремих напрямах, але контролює лише невелику територію. Наші захисники й захисниці дають потужну відсіч та витісняють окупантів", – зауважив Резніков.

Він також зазначив, що через зниження темпів наступу та спротив українців – Росія змінює тактику.

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