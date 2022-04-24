Уже 9 российских ракет за вечер ударили по инфраструктуре Кременчуга

Российские убийцы на протяжении 24 апреля атакуют Полтавщину. В Кременчугском районе продолжается воздушная тревога.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в 21:43.

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"Уже 9 российских ракет в этот вечер ударили по инфраструктуре Кременчуга. Враг не гнушается ничем даже в такой святой день", – написал Лунин.

Предварительный обстрел

По состоянию на 20:09 Лунин отмечал, что оккупанты выпустили 5 ракет. По его словам, они попали в объекты инфраструктуры. В настоящее время уточняют информацию о пострадавших.

Атака 2 апреля

Россияне также обстреляли Кременчуга 2 апреля. Ракеты попали в нефтеперерабатывающий завод и склады горюче-смазочных материалов. Из-за обстрела несколько человек получили ожоги.

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