Мировые бренды продолжают покидать российский рынок. Таких насчитывается более 400.

В частности, после долгих колебаний американская табачная компания Philip Morris заявила, что работает над вариантами выхода с российского рынка.

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Всего РФ покинули уже более 400 мировых брендов,

– говорится в сообщении.

Из-за выхода компаний с российского рынка в стране-агрессоре начинается кризис экономики. В России придумывают и регистрируют копии известных брендов.

На днях кремлевские медиа начали рассказывать об "удачных" подделках мирового бизнеса на оккупированных территориях.

Например, вместо McDonald's придумали "ДонМак", который открылся на оккупированных территориях Донецка и Луганска. Вместо IKEA одна санкт-петербургская компания регистрирует "Идею".

Плагиат известных брендов – распространенное явление для России. На полках магазинов можно купить подделку Snickers, Mars, Colgate и других популярных товаров.

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