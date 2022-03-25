Зокрема, після довгих вагань американська тютюнова компанія Philip Morris заявила, що працює над варіантами виходу з російського ринку.

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Загалом рф залишили вже понад 400 світових брендів,

– мовиться в повідомленні.

Через вихід компаній з російського ринку, в країні-агресорці починається криза економіки. У Росії вигадують і реєструють копії відомих брендів.

Днями кремлівські медіа почали розповідати про "вдалі" підробки світового бізнесу на окупованих територіях.

Наприклад, замість McDonald's вигадали "ДонMак", який відкрився на окупованих територіях Донецька та Луганська. Замість IKEA одна санкт-петербурзька компанія реєструє "Ідею".

Плагіат відомих брендів – поширене явище для Росії. На полицях крамниць можна купити підробку Snickers, Mars, Colgate та інших популярних товарів.

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