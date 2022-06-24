Уже более 948 детей пострадали от войны России против Украины

Число детей, пострадавших из-за агрессии России, постепенно увеличивается. Сейчас их количество составляет более 948 человек.

Россия убила уже 338 украинских детей, а ранила – по меньшей мере 610 человек. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора 24 июня.

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Почти 950 детей пострадали от рук оккупантов

Более 948 детей пострадали в Украине за 4 месяца полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации в нашем государстве. По официальной информации ювенальных прокуроров, 338 детей погибли и более 610 ранены,

– говорится в сообщении.

За последние сутки стало известно о 14 погибших и 17 раненых детях. 23 июня в результате взрыва фосфорной бомбы в Сумской области пострадал 13-летний мальчик. Он получил опеку ног фосфорным веществом.

В этот же день российские захватчики обстреляли гражданскую инфраструктуру в Чугуеве Харьковской области. Там травмировались двое детей 9 и 6 лет.



В Луганской области тоже не обошлось без пострадавших. 23 июня оккупанты атаковали из артиллерии Лисичанск, в результате чего ранили ребенка.



В ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно о гибели 5 детей в Волновахском районе Донецкой области. Там же ранены еще 5 несовершеннолетних.

Ювенальные прокуроры понемногу сообщают о пострадавших в Мариуполе. Выяснилось, что с марта по май погибли 9 детей и еще 8 – получили ранения. Это произошло при обстреле оккупантами жилых домов в городе.

Где пострадало больше всего детей

Больше всего пострадало детей в таких областях:

Донецкой области – 335;

Харьковской – 177;

Киевской – 116;

Черниговской – 68;

Луганской – 55;

Херсонской – 52;

Николаевской – 48;

Запорожской – 31;

Сумской – 17.

К сожалению, цифры могут быть гораздо больше. Ведь в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях определить точное количество жертв очень трудно.

Также из-за бомбардировок и обстрелов повреждено 2061 учебное заведение. 213 зданий полностью разрушены.

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