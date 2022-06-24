Росія вбила вже 338 українських дітей, а поранила – щонайменше 610 осіб. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора 24 червня.

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Майже 950 дітей постраждали від рук окупантів

Більше ніж 948 дітей постраждали в Україні за 4 місяці повномасштабної збройної агресії Російської Федерації в нашій державі. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 338 дітей загинуло та понад 610 поранено,

– мовиться в повідомленні.

За останню добу стало відомо про 14 загиблих та 17 поранених дітей. 23 червня внаслідок вибуху фосфорної бомби на Сумщині постраждав 13-річний хлопчик. Він зазнав опіку ніг фосфорною речовиною.

Того ж дня російські загарбники обстріляли цивільну інфраструктуру в Чугуєві Харківської області. Там травмувалися двоє дітей 9 та 6 років.



На Луганщині теж не обійшлося без постраждалих. 23 червня окупанти атакували з артилерії Лисичанськ, внаслідок чого поранили дитину.



Під час фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про загибель 5 дітей у Волноваському районі Донецької області. Там же поранено ще 5 неповнолітніх.

Ювенальні прокурори потрохи повідомляють про постраждалих в Маріуполі. З'ясувалося, що з березня по травень загинуло 9 дітей та ще 8 – зазнали поранень. Це сталося під час обстрілу окупантами житлових будинків у місті.

Де постраждало найбільше дітей

Найбільше постраждало дітей у таких областях:

Донецькій області – 335;

Харківській – 177;

Київській – 116;

Чернігівській – 68;

Луганській – 55;

Херсонській – 52;

Миколаївській – 48;

Запорізькій – 31;

Сумській – 17.

На жаль, цифри можуть бути значно більші. Адже в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, визначити точну кількість жертв дуже важко.

Також через бомбардування та обстріли пошкоджено 2061 заклад освіти. 213 будівель зруйновані повністю.

Зверніть увагу! Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб за цим посиланням та за телефонами мобільного: +38(096) 100 44 38, +38 (068) 323 58 56.

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