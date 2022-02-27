Уже более миллиарда гривен: Вооруженные силы благодарны украинцам за поддержку

В Генштабе Вооруженных сил Украины поблагодарили каждого украинца, финансово поддержавшего армию. Всего за двое суток наши земляки перевели более миллиарда гривен.

На своей странице в фейсбуке Генштаб ВСУ выразил благодарность украинцам, которые продолжают переводить деньги на поддержку армии.

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За двое суток украинцы перевели более миллиарда гривен

Нападение России на Украину не только показало, насколько у нас крутое войско. Оно еще и показало всю сплоченность украинцев.

Любовь к Украине не измеряется цифрами. Но мы попытаемся проиллюстрировать ими, как поддерживают свое государство клиенты одного из государственных банков,

– говорится в сообщении.

Так, за двое суток 25 – 26 февраля украинцы перевели на спецсчета Национального банка Украины для помощи армии:

375 миллионов гривен (560 тысяч платежей) с карточек єПідтримка;

(560 тысяч платежей) 785 миллионов гривен (900 тысяч транзакций) с личных карточек.

Напомним, что вы также можете помочь финансово армии. Если у вас на карте єПідтримка остались средства, то их можно перевести на нужды армии по этой ссылке.

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