На своїй сторінці у фейсбуці Генштаб ЗСУ висловив подяку українцям, які продовжують переказувати гроші на підтримку армії.

До теми ПриватБанк додав можливість перераховувати кошти на потреби ЗСУ з рахунку Бонус+

За дві доби українці переказали понад мільярд гривень

Напад Росії на Україну не лише показав, наскільки у нас круте військо. Він ще й показав усю згуртованість українців.

Любов до України не вимірюється цифрами. Але ми спробуємо проілюструвати ними, як підтримують свою державу клієнти одного з державних банків,

– йдеться у повідомленні.

Так, за дві доби 25 – 26 лютого українці переказали на спецрахунки Національного банку України для допомоги армії:

375 мільйонів гривень (560 тисяч платежів) з карток єПідтримка;

(560 тисяч платежів) 785 мільйонів гривень (900 тисяч транзакцій) з особистих карток.

Нагадаємо, що ви також можете допомогти фінансово армії. Якщо у вас на картці єПідтримка залишилися кошти, то їх можна переказати на потреби армії за цим посиланням.

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