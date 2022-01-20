По словам Ермака, идет подготовка к встрече советников. Она должна состояться до конца текущего месяца, то есть января.

Кстати Самая сильная за годы независимости, – Ермак о международной поддержке Украины

Заметим, накануне о вероятной встрече советников писали СМИ. Президент Франции Эммануэль Макрон также 7 января сообщал, что Франция и Германия вскоре хотят инициировать очередную встречу в нормандском формате.

Паниковать по нападению России не стоит

Ермак считает, что необходимо сохранять "холодную голову", чтобы минимизировать риски для людей.

Паника еще никому не была добрым другом,

– сказал политик.

Он добавил, что украинские службы вместе с международными партнерами пристально следят за положением дел у границ. Имеют объективную информацию по ситуации.

Кроме того, Украина не остается в одиночестве, поскольку имеет поддержку со стороны европейских стран и США. К слову, Ермак обратил внимание на количество визитов представителей иностранных государств, которые состоялись в последнее время.

Что известно об угрозе нападения России

Еще осенью американские СМИ писали, что Москва стягивает войска к границе Украины. Украинская разведка сообщала, что агрессор может напасть на нашу страну в январе – феврале 2022.

Российские войска до сих пор находятся у границ Украины. В конце 2021 года секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что речь идет о 122 тысячах российских военных.

Президент Владимир Зеленский на встрече с американскими сенаторами просил немедленно ввести санкции против России. Ведь введение ограничений уже после нападения Кремля не будет таким эффективным.

Уже в январе подразделения российских войск прибыли в Беларусь 18 января. В феврале Москва и Минск хотят проводить совместные военные учения.

Госдеп США выразил обеспокоенность, что Россия может напасть на Украину со стороны Беларуси. Правда, в Кремле все отрицают и призывают "прекратить истерики".

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