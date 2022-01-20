За словами Єрмака, триває підготовка до зустрічі радників. Вона має відбутися до кінця поточного місяця, тобто січня.

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Зауважимо, напередодні про ймовірну зустріч радників писали ЗМІ. Президент Франції Еммануель Макрон також 7 січня повідомляв, що Франція та Німеччина невдовзі хочуть ініціювати чергову зустріч в нормандському форматі.

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Єрмак вважає, що необхідно зберігати "холодну голову", щоб мінімізувати ризики для людей.

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– сказав політик.