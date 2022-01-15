У цьому запевнив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Він взяв участь в онлайн зустрічі, організованій аналітичним центром Atlantic Council. Її модерував Джон Гербст, директор Євразійського центру при Атлантичній раді.

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Як у Зеленського оцінюють міжнародну підтримку

Посадовець впевнений, що Україна та її міжнародні партнери зроблять усе можливе, аби уникнути ймовірної ескалації з боку Росії та досягти миру на Донбасі. Єрмак високо оцінив рівень підтримки нашої держави.

Сьогодні, коли є загроза ескалації з боку Росії, ми відчуваємо, можливо, найсильнішу підтримку України за роки її незалежності, – переконаний Єрмак.

Він підкреслив, що питання безпеки в Європі обговорюватимуться лише за участі української сторони. Адже без припинення війни, яку Росія розв'язала проти України, неможливо говорити про глобальну безпеку на континенті.

Важливо! У Зеленського привітали задекларовану іноземними партнерами позицію щодо дотримання принципу "нічого про Україну без України".

Єрмак згадав про енергетичну безпеку та олігархів

Глава ОП звернув увагу й на необхідність забезпечити енергетичну безпеку України. Адже наразі існує серйозна загроза через запуск російського газопроводу "Північний потік – 2". З огляду на це, вважає Єрмак, наша держава має отримати чіткі гарантії від ЄС. При цьому, зауважив він, навіть у такі складні часи, як зараз, Україна реалізовує реальні історичні реформи.

Посадовець зазначив, що існує значний спротив старої корупційної олігархічної системи. Через це глава держави ініціював ухвалення "антиолігархічного закону". Єрмак підкреслив, що він аж ніяк не спрямований проти конкретних людей й свободи слово та ЗМІ. Натомість є тим документом, який дозволить покласти край підкупу нардепів та впливу олігархів на політику.

Інші заяви керівника ОП

Раніше Єрмак заявив, що напад Росії на Україну буде кінцем будь-якої безпеки у світі. Якщо Москва розширить свою агресію, це буде вердиктом для НАТО та великою проблемою для країн Заходу, переконаний він.

Крім цього, глава Офісу Президента наголосив, що наша держава готова до членства у НАТО. Питання вступу в цю організацію, за його словами, є для України питанням життя та смерті.

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