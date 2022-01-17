ЗМІ, посилаючись на інформатора, стверджують, що усі сторони нібито вже готують зустріч. Вона може відбутися наприкінці січня або на початку лютого.

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Що будуть обговорювати

Де саме має відбутися зустріч "нормандської четвірки" поки невідомо.

Водночас, ймовірно, що радники будуть обговорювати умови того, як впровадити існуючі політичні механізми, щоб врегулювати конфлікт. Але нових чи альтернативних механізмів на порядку денному нібито пропонувати не будуть.

Зустріч "нормандської четвірки": що відомо

Президент Франції Еммануель Макрон 7 січня повідомляв, що Франція та Німеччина впродовж наступних тижнів хочуть ініціювати чергову зустріч в нормандському форматі.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц напередодні заявляв, що найближчим часом відбудеться зустріч представників "нормандської четвірки". Однак точної дати політик не уточнив. Він наголошував, що Німеччина вітає перемовини у "Нормандії", та анонсував підготовчу роботу.

Остання зустріч лідерів "нормандської четвірки" відбулася ще у грудні 2019 року. З того часу Росія блокує переговори. Поки розмови тривають лише на рівні міністрів і радників.

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