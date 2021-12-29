Уже во Львове и Днепре: в Украине подтвердили еще 5 новых случаев Омикрона

В Украине подтвердили еще 5 новых случаев Омикрона. В этот раз – во Львове и Днепре.

Трое заболевших приехали из-за границы. Соответствующую информацию обнародовал главный санврач Игорь Кузин.

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Во Львове и Днепре обнаружили Омикрон

Выявлено пять новых случаев заболевания коронавирусом штамма Омикрон, в общей сложности было зафиксировано уже шесть случаев указанного штамма,

– написал Кузин.

Новый штамм коронавируса был обнаружен у:

двух жителей Киева;

двух – Киевской области;

одного человека во Львове;

еще одного – в Днепре.

Игорь Кузин заявил, что три человека, у которых подтвердили Омикрон, вернулись из-за границы:

Германии;

Польши;

а также Объединенных Арабских Эмиратов.

Игорь Кузин рассказал, что уже расследуют новые случаи и обследуют контактные лица. В частности, главный государственный санитарный врач напомнил, что эффективными профилактическими мерами против любых штаммов коронавируса, в частности Омикрона, остаются:

использование защитных масок;

соблюдение дистанции;

регулярное мытье рук.

Омикрон в Украине: основное

18 декабря министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в Украине подтвердили первый случай инфицирования штаммом Омикрон. Министр здравоохранения заявил, что инфицированный человек вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов, где у него был контакт с больными COVID-19.

21 декабря больной уже выздоровел. 41-летний больной сначала лечился в частной клинике "Оберег". Поскольку течение заболевания у пациента было легким, его отпустили из стационара домой. В частности, благодаря тому, что пациент был вакцинирован еще весной, болезнь протекала почти бессимптомно. Сейчас у него уже отрицательный ПЦР-тест".

24 декабря в министерстве заявили, что пока не берутся прогнозировать распространение штамма коронавируса Омикрон в Украине. Тогда Игорь Кузин заявлял, что Омикрон почти вдвое заразнее штамма Дельта.

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Полный текст публикации Игоря Кузина

Выявлено пять новых случаев заболевания коронавирусом штамма Омикрон, в общей сложности было зафиксировано уже шесть случаев указанного штамма.

Первый случай подтвердили еще 18 декабря в Главной референс-лаборатории ЦОС. Пять новых – в Институте эпидемиологии и инфекционных заболеваний имени Громашевского.

В общем, новый штамм обнаружили у двух жителей Киева и двух жителей Киевской области. Также по одному случаю подтвердили в образцах из Днепра и Львова. Три человека с подтвержденными случаями вернулись из-за границы (находились в Германии, Польше и Объединенных Арабских Эмиратах).

В настоящее время идет эпидемиологическое расследование новых случаев и обследование контактных лиц.

Напоминаю, что эффективными профилактическими мерами против любых штаммов коронавируса, в частности Омикрона, остаются использование защитных масок, соблюдение дистанции и регулярное мытье рук.