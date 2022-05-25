Уже наигрались в угрозу и мобилизацию, - ОК "Юг" о ситуации в Приднестровье

В непризнанном Приднестровье снизили уровень "террористической угрозы". Теперь он не красный, а желтый.

ОК "Юг" о ситуации в Приднестровье

Также кафиры отказались от идеи мобилизации. Об этом свидетельствует оперативная информация по ситуации на юге Украины, сообщает Оперативное командование "Юг".

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Поняв, что нагнетание паники и имитация террористической активности со стороны Украины не дает желаемый результат, в Приднестровье отменен красный уровень террористической угрозы, установлен желтый,

– отметили в командовании.

Отмечается также, что растерянные от массовых выездов потенциальных призывников из непризнанной республики власти Приднестровья отказались от идеи мобилизации.

Со стороны Украины соответствующий участок границы надежно защищен, осуществляется тщательный и системный мониторинг ситуации.

Оперативная информация по ситуации на Юге Украины по состоянию на 25 мая: смотрите видео

ОК "Юг" о ситуации на Юге Украины: коротко

Да, согласно информации командования, ситуация на южных рубежах линии столкновения напряженная, но контролируемая. При этом захватчик продолжает совершенствовать свои позиции в инженерном отношении.

Кривой Рог – россияне продолжают агрессивную тактику ракетных ударов. Перед рассветом 25 мая рашисты выпустили 3 крылатых ракеты в сторону промышленной инфраструктуры. К счастью, пострадавших нет.

– россияне продолжают агрессивную тактику ракетных ударов. Перед рассветом 25 мая рашисты выпустили 3 крылатых ракеты в сторону промышленной инфраструктуры. К счастью, пострадавших нет. Николаевщина – несколько граничащих с Херсонщиной территориальных общин находились под обстрелами. Враг разрушает жилые дома и другие хозяйственные постройки, бьет по сельскохозяйственным угодьям, уничтожает автомобили. Относительно пострадавших нет информации.

– несколько граничащих с Херсонщиной территориальных общин находились под обстрелами. Враг разрушает жилые дома и другие хозяйственные постройки, бьет по сельскохозяйственным угодьям, уничтожает автомобили. Относительно пострадавших нет информации. Одещина – ситуация стабильная. В северо-западной части Черного моря продолжают находиться ВДК и 2 ракетных корабля с более чем полутора десятками ракет. Отмечается, что ракеты готовы к применению по территории Украины.

Вторжение России в Украину через Приднестровье невозможно: почему

Россияне пытаются восстановить работоспособность Тираспольского аэродрома, однако, все не так просто. Как оказалось, некоторые образцы техники невозможно восстановить, поскольку отсутствуют запчасти, например к транспортным средствам.

При этом, согласно отчетности приднестровской стороны, все необходимые запчасти имеются.

То есть, получается, что хотела ворваться в Украину или Молдову, через Приднестровье, но местные взяли и продали все запчасти в Украину, или Молдову. Грустно, но не нам!

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