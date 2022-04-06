Уже не могу видеть какие-либо сомнения и нерешительность, – Зеленский об антироссийских санкциях

Владимир Зеленский подчеркнул, что уже не может слышать какие-либо сомнения относительно санкций против России. Дискуссий не может быть после того, что оккупанты сделали на нашей земле.

Зеленский, выступая перед политиками Ирландии, подчеркнул, что мир уже все знает о военных преступлениях России против украинцев. При этом нам приходится убеждать некоторые европейские компании уйти с российского рынка.

Читайте также В Мариуполе не осталось ни одного уцелевшего здания, – Зеленский

Запад до сих пор нужно убеждать в ужесточении санкций

Так, президент напомнил, нам до сих пор приходится убеждать западных политиков, что нужно остановить любую связь российских банков с глобальной финансовой системой. Также до сих пор нужно убеждать Европу, что российская нефть не может снабжать российскую военную машину деньгами.

Сейчас, когда идут дискуссии о санкциях против Российской Федерации, я просто уже не могу слышать какие-либо сомнения, не могу видеть какую-либо нерешительность,

– признался Зеленский.

Смотрите выступление Зеленского перед политиками Ирландии: