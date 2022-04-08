Уже не нужен русский мир: на оккупированных территориях Украины происходит раскол

Когда российские пропагандисты годами рассказывают о мифических бандеровцах, в том числе и украинцам, а затем бомбят украинские города, даже у поклонников "русского мира" появляются определенные сомнения, что что-то не так.

Это уже не понимают сами российские пропагандисты, которые об этом пишут в своих материалах. Один такой вышел из временно захваченного Изюма на сайте "Комсомольской правды".

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В нем журналист пообщался с женщинами, которые в подвале прячутся от обстрелов. Отметим, что до 24 февраля 2022 года, когда Россия вторглась в Украину, им такого делать не приходилось. Так что эти женщины не понимают, почему обстреливают их город, если "бандеровцев у нас нет, здесь восток. А бандеровцы на западе". Поэтому спрашивают у российского пропагандиста, чем они провинились.

И признаются, что их завод 80 процентов продукции поставлял в Россию. Правда, это приходилось делать "серыми схемами" через Беларусь.

"А теперь что? Света нет, воды нет, лекарства нет… Мы просто хотим мира", – заявили женщины.

На все кремлевские пропагандистские улики они никак не реагировали. Поэтому получили от журналиста обвинения, что национализм и русофобия – это государственная идеология, поэтому любой город нельзя рассматривать отдельно от страны. И получили диагноз: типичный синдром "моя хата с краю".

Традиционно не обошлось без обвинения украинцев в нацизме. Журналист перечислял то, что было обнаружено на этом Изюмском приборостроительном заводе. Среди артефактов он перечисляет футболки с Шухевичем, "Правого сектора" и "фашистская каска с символикой "СС". И выкладывает фотографию этих "артефактов". Там действительно футболки с Шухевичем, "Правого сектора" и Героями Крут. Вот только никакой каски с символикой "СС" нет.

Следует отметить, что когда российские пропагандисты упоминают в своей писанине о "Правом секторе", то обязательно вынуждены указывать в скобках, что эта организация запрещена на территории России. Когда речь идет о нацистской "СС", такого упоминания нет.