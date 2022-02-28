Уже не проснутся: ВСУ атаковали колонну вражеской техники под Макаровым

Российские оккупационные войска стали на ночлег вблизи Макарова. Это была их роковая ошибка. Потому что их сразу же уничтожила украинская артиллерия.

Макаров – поселок в Украине по дороге в Киев со стороны Житомира.

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Именно так решили остановиться на ночлег оккупанты. По технике там были танки и БМ-21 "Град".

Именно эта колонна и попала под обстрел ВСУ. Момент обстрела попал на видео.

Видео обстрела колонны оккупантов под Макаровым