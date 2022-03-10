Уже никто не считает – защитники Мариуполя за день уничтожили почти 20 единиц вражеской техники

В Нацгвардии выразили благодарность полицейским, которые патрулируют город и помогают местным.

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Защитники Мариуполя продолжают уничтожать технику врага

Украинские морпехи 9 марта уничтожили 4 российских танка и 1 БМП. В то время как гвардейцам отдельного отряда специального назначения "Азов" удалось ликвидировать и повредить 11 единиц бронированной техники врага. В частности, они уничтожили командно-штабную машину.

Вражеской пехоты уже никто даже не считает. Люди верят в защитников: многие не хотят уезжать, а большинству и никуда. Некоторым важно сохранить дом, даже если он стал руиной,

сообщили в Нацгвардии.

Гвардейцы добавили, что все отдают себе отчет в одном – нужно действовать вместе и слаженно, ведь город в окружении с 1 марта. К тому же речь идет не только о городе, но и о патриотах, отдающих жизнь за Украину.

В Нацгвардии подчеркнули, что они борются ради детей, женщин, родителей и нашего светлого будущего. В то время как российские оккупанты без принципов и морали ежедневно уничтожают город.

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