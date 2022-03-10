У Нацгвардії висловили окрему подяку поліцейським, які патрулюють місто та допомагають місцевим.

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Захисники Маріуполя продовжують нищити техніку ворога

Українські морпіхи 9 березня знищили 4 російських танки та 1 БМП. Тоді як гвардійцям окремого загону спеціального призначення "Aзов" вдалося ліквідувати та пошкодити 11 одиниць броньованої техніки ворога. Зокрема, вони знищили командно-штабну машину.

Ворожої піхоти вже ніхто навіть не рахує. Люди вірять в оборонців: багато хто не хоче виїжджати, а більшості й нікуди. Декому важливо зберегти дім, навіть якщо він став руїною,

– повідомили у Нацгвардії.

Гвардійці додали, що усі усвідомлюють одне – треба діяти гуртом та злагоджено, адже місто в оточенні з 1 березня. До того ж йдеться не лише про місто, але й про патріотів, які віддають життя за Україну.

У Нацгвардії наголосили, що вони борються заради дітей, жінок, батьків та нашого світлого майбутнього. Тоді як російські окупанти без принципів та моралі щоденно нищать місто.

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