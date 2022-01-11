Уже о втором: чиновнице Госгеокадастра сообщили о подозрении
Источник:ГБР
Государственное бюро расследований сообщило о втором подозрении чиновнице Госгеокадастра. Правоохранители считают, что она незаконно передала в частную собственность земли почти на 4 миллиона гривен.
О подозрении чиновнице областного управления Госгеокадастра Черниговской области сообщили следователи ГБР.
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Детали преступной схемы
В 2018 – 2019 годах чиновница подписала 8 приказов о безвозмездной передаче государственных земельных участков в собственность 8 людям для ведения сельского хозяйства.
Она не проверила информацию о том, что они уже использовали свое право на безвозмездную приватизацию земельных участков в Харьковской области. Поэтому во второй раз получили земли площадью 16 гектаров на территории Удайцевского сельского совета Черниговщины.
Общая стоимость незаконно предоставленных участков составляет около 4 миллионов гривен.
Чиновнице объявили о подозрении
В результате чиновницу Госгеокадастра подозревают в служебной халатности, что повлекла тяжкие последствия. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.
Это не первое дело с участием женщины
Интересно, что чиновница также имеет статус подозреваемой в другом аналогичном уголовном производстве по незаконной выдаче земельных участков двум жителям Черниговщины. Общая их стоимость превышает сумму 400 тысяч гривен.
После открытия этого уголовного производства в сентябре 2021 года чиновница пыталась предоставить 5 тысяч долларов взятки следователю ГБР. Тогда женщину поймали "на горячем".
Чиновница пыталась дать правоохранителям взятку / Фото ГБР