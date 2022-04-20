Уже обнаружили 1 045 тел мирных людей, 75% расстреляны, – Небитов о зверствах россиян в Киевской области
Сейчас на территории Киевской области работают более 300 следственно-оперативных групп, которые ищут тела погибших и места временных захоронений.
В настоящее время полиция обнаружила на Киевщине тела 1045 тел гражданских людей. Об этом в эфире единственного телемарафона рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов, сообщает 24 канал.
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Он отметил, что сейчас это не окончательное количество погибших, ведь еще не все люди вернулись в свои дома, а правоохранители продолжают находить тела.
Тела продолжают обнаруживать в колодцах и подвалах
Полиция ежедневно фиксирует по 6 – 10 погибших в колодцах и подвалах.
Хочу подчеркнуть, что эти люди – гражданские. Гражданские, которые не сопротивлялись. Они не имеют отношения к территориальной обороне или другим военным структурам,
– заявил Небитов.
75% убитых – расстреляны
Первоначальный обзор показал, что 75% мирных жителей Киевщины – расстреляны из автоматического оружия, снайперской винтовки или расстреляны из пулеметов в машинах во время эвакуации. Остальные погибли от мин, градов и т.д.
То есть, мы видим, что Россия и ее армия сознательно расстреливали украинцев за то, что они украинцы. Они (гражданские – 24 канал), еще раз подчеркиваю, не оказывали никакого сопротивления,
– отметил начальник Главного управления полиции в Киевской области.
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